Apothekenzahl sinkt immer schneller - Proteste in Norddeutschland starten (FOTO)

Berlin (ots) - Die Zahl der Apotheken in Deutschland geht mit immer rasantererGeschwindigkeit zurück. Mit 17.733 Apotheken ist am Ende des dritten Quartals2023 ein neuer historischer Tiefstand erreicht (Ende 2022: 18.068). WenigerApotheken gibt es seit 44 Jahren nicht mehr (1979: 17.296 Apotheken). DerRückgang in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 mit 335 Schließungen istzudem höher als im Vergleichszeitraum des Jahres 2022 mit 285 Schließungen.Erneut mussten nicht nur Haupt- und Einzelapotheken dichtmachen (minus 308),sondern auch Filialapotheken (minus 27). Das zeigen Berechnungen der ABDA -Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände."Die Versorgung der Menschen mit Arzneimitteln ist zwischen Ostsee und Alpenzwar immer noch gesichert, aber der Rückgang der Apothekenzahl istbesorgniserregend", sagt ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening: "Derwirtschaftliche Druck auf die Apotheken wird immer größer. Durch Lieferengpässe,Personalmangel und eine unzureichende Vergütung ist die Lage der Apothekenextrem angespannt. Die Politik hat das Problem zwar inzwischen erkannt, handeltaber trotzdem nicht. Ganz im Gegenteil: Anstatt das System zu stabilisieren hatdie Ampel-Koalition die Apothekenvergütung, die auf dem Niveau von 2004eingefroren ist, zuletzt sogar gekürzt. Und es kommt noch schlimmer:Gesundheitsminister Lauterbach will nun Apotheken ohne Notdienste und ohneeigene Medikamentenherstellung etablieren. Auch Apotheken ohne Apothekerinnenund Apotheker soll es nach diesen zerstörerischen Plänen geben. Mit ganztägigenSchließungen und zentralen Kundgebungen im November fordert die Apothekerschaftdie Bundesregierung auf, die Apotheken wirtschaftlich zu stabilisieren, stattein Zwei-Klassen-Apothekensystem mit Leistungskürzungen zu propagieren."Nach einem ganztägigen bundesweiten Protesttag am 14. Juni und mehrstündigenSchließungen am 27. September schließen im November jeweils mittwochs dieApotheken in einer von vier Regionen. Norddeutschland (Bremen, Hamburg,Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen) beginnt am 8.November. Westdeutschland (Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland,Hessen) folgt am 15. November. Danach kommt Süddeutschland (Bayern,Baden-Württemberg) am 22. November. Den Abschluss bildet Ostdeutschland(Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen) am 29. November. Anallen Protesttagen sichern Notdienstapotheken die Arzneimittelversorgung ab. Injeder der vier Regionen wird es auch eine zentrale Kundgebung geben, auf dersich die Apothekenteams versammeln, um lautstark zu protestieren.In einem aktuellen Video-Statement richtet sich ABDA-Präsidentin Gabriele ReginaOverwiening direkt an alle Apothekerinnen und Apotheker und ruft zurGeschlossenheit auf: https://youtu.be/yZzNhlZipdIMehr Informationen auf http://www.abda.de