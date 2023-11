Mehr Mitarbeiter für mehr Gewinn? - Johannes Gronover klärt auf, wie Unternehmen ihre Profitabilität wirklich erhöhen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Güglingen (ots) - Schneller, weiter, höher: Für Unternehmen gehört es zu denobersten Zielen, ihr Geschäft profitabler zu gestalten. Was es dafür braucht,sind allerdings die richtigen Strategien. Johannes Gronover ist der Gründermehrerer Handwerksunternehmen sowie Unternehmensberater für Handwerksbetriebe.Als dieser unterstützt er seine Kunden vor allem bei der Prozessoptimierung.Doch welche Rolle spielt diese im Hinblick auf die Profitabilität derUnternehmen?Viele Unternehmen sehen sich der Herausforderung gegenüber, ihr Unternehmenprofitabler zu gestalten und höhere Umsätze zu erzielen. Den Schlüssel hierfürsehen sie meist in einer größeren Personaldecke - schließlich kann so deutlichmehr Arbeit erledigt werden, was die Unternehmen letztlich auf Erfolgskursführt, oder? Tatsächlich zeigt die Realität ein anderes Bild: So sind es oftnicht die fehlenden Mitarbeiter, sondern fehlerhafte Prozesse, die Unternehmenauf Sparflamme fahren lassen. "Unternehmen, die blindlings mehr Personaleinstellen, um ihre Probleme zu lösen und sich daraus mehr Umsatz erhoffen,werden schon bald das Nachsehen haben. Schließlich würden mehr Mitarbeiter andieser Stelle zu einer noch größeren Belastung führen", betont JohannesGronover, Geschäftsführer der Gronover Consulting GmbH."Die Lösung des Problems findet sich an anderer Stelle: Zunächst sollte es daherdarum gehen, an den Grundlagen zu arbeiten", so der Experte weiter. "Erst, wennder Betrieb sich richtig positioniert und zweckmäßige Prozesse eingeführt hat,können neue Fachkräfte ins Auge gefasst werden. Es kann aber auch sein, dass dasUnternehmen dann mit dem vorhandenen Mitarbeiterstamm auskommt." JohannesGronover weiß, wovon er spricht: Als Unternehmensberater für Handwerksbetriebe,der selbst aus dem Handwerk kommt, baut er seit 20 Jahren Handwerksbetriebe auf.Mit der Gronover Consulting GmbH gibt er seine Erfahrung heute außerdem anandere Unternehmer weiter. Der Fokus liegt dabei auf Stabilität, emotionalerFührung und Zufriedenheit. Im Mittelpunkt steht immer die Persönlichkeit desUnternehmers.Effizienzsteigerung vor MitarbeiterrekrutierungViele Unternehmen teilen sich das gleiche Problem: Ihnen fehlen klare Prozesseund Strukturen. In der Folge sind auch ihre Projekte oft wenig ertragreich unddas Wachstum stagniert. "Es fehlt ganz einfach an organisatorischer Struktur,klaren Verantwortlichkeiten und systematisierten Wertschöpfungsprozessen",erklärt Johannes Gronover. "Mehr Personal würde an dieser Stelle also nicht