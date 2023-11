Luftbrücke für Gaza - EU schickt neue Flüge mit humanitärer Hilfe

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Union (EU) hat weitere Flugzeuge mit fast 115 Tonnen an Hilfsgütern für die Menschen im Gazastreifen geschickt. Am Dienstag starteten zwei Maschinen - eine von Ostende in Belgien und eine von Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten - nach Ägypten in die Nähe des Grenzübergangs Rafah, wie die EU-Kommission mitteilte.

