BIRKENSTOCK ernennt neuen Managing Director für Greater China Tiffany Wu soll Expansion in der Region mit dem größten Wachstumspotential Vorantreiben und weiter beschleunigen (FOTO)

Linz am Rhein/Shanghai (ots) - BIRKENSTOCK hat Tiffany Wu mit Wirkung zum 1.

November 2023 zum Managing Director Greater China ernannt. In dieser neu

geschaffenen Position wird Wu die Geschäfte in der Region Greater China, die das

chinesische Festland, Hongkong und Taiwan umfassen, leiten. Ihre Aufgabe ist es,

die Sichtbarkeit der Marke, den Markenwert und den Umsatz in der Region deutlich

zu steigern. Sie berichtet an Klaus Baumann, Chief Sales Officer der BIRKENSTOCK

Gruppe.



Mit der Berufung von Tiffany Wu will die globale Zeitgeist- und Purpose Brand

mit Hauptsitz in Deutschland seine internationale Expansion vorantreiben und die

Präsenz des Unternehmens in der dynamischsten Region des asiatisch-pazifischen

Raums weiter ausbauen. Greater China ist neben Indien und Japan eine der

wichtigsten Wachstumsregionen für BIRKENSTOCK, deren immenses Potential wegen

der bisherigen Kapazitätsbeschränkungen nicht ansatzweise genutzt werden konnte.

BIRKENSTOCK betreibt in China derzeit ein schnell wachsendes

E-Commerce-Geschäft, das künftig durch eine starke Präsenz im Einzelhandel mit

eigenen Stores und durch ein gesundes Wholesale-Business mit ausgewählten

lokalen Partnern flankiert werden soll.