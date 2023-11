Den letzten markanten Höhepunkt markierte SAP bei 143,32 Euro im August 2020, von dort aus ging es in zwei Wellen auf 79,58 Euro bis September letzten Jahres talwärts. Dieses Niveau wurde schließlich für eine hochdynamische Bodenbildung genutzt, im Frühjahr dieses Jahres gelang schließlich ein Ausbruch über den seit 2020 laufenden Abwärtstrend, in der Folge konnte SAP an rund 130,00 Euro zulegen. Seit einigen Monaten verharrt das Papier in einer zehn Euro breiten Range darunter und sammelt offenbar Kräfte für einen neuerlichen Aufschwung. Dieser könnte sogar in dieser Woche einsetzen.

Wochenschlusskurse entscheidend