FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Wachstum der Weltwirtschaft bleibt trotz des Gaza-Kriegs nach Einschätzung der Dekabank intakt. "Eine Gefahr für die Wirtschaft würde dann bestehen, wenn sich der Krieg im Nahen Osten ausweitet und der Ölpreis für längere Zeit über der Marke von 120 US-Dollar je Barrel notieren würde", sagte Chefvolkswirt Ulrich Kater am Dienstag in Frankfurt. Dies erwartet er jedoch nicht. Der Krieg in Gaza habe sich bisher noch nicht auf den realen Wirtschaftskreislauf ausgewirkt.

Man erwarte im Jahr 2024 ein Wachstum der Weltwirtschaft von 2,7 Prozent, nach 2,9 Prozent in diesem Jahr. Damit würde sich das Wachstum in der Nähe seines längerfristigen Trends bewegen.