Portugals Regierungschef reicht überraschend Rücktritt ein

LISSABON (dpa-AFX) - Der portugiesische Regierungschef António Costa hat überraschend seinen Rücktritt eingereicht. Er begründete seinen Schritt am Dienstag in einer kurzen Erklärung mit Ermittlungen der Justiz wegen des Verdachts der Korruption in seiner Regierung./ro/DP/ngu

