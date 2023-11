Modehändler Madeleine erwartet Ende der Geschäfte zum Jahresende

ZIRNDORF (dpa-AFX) - Der insolvente Damenmode-Händler Madeleine wird voraussichtlich zum Jahresende seinen Geschäftsbetrieb einstellen. Die letzten verbliebenen potenziellen Investoren hätten sich aus dem Verkaufsprozess zurückgezogen, erklärte Geschäftsführerin Daniela Angerer am Dienstag den Schritt. Zudem müsse man allen etwa 200 verbliebenen Mitarbeitern kündigen. Ein Großteil sei bereits ab dem 1. November freigestellt.

Das Unternehmen hatte im August einen Antrag auf Sanierung in Eigenverwaltung gestellt. Am 1. November war das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet worden.