Apple (US0378331005) setzte im dritten Quartal 89,5 Mrd. US-Dollar um – knapp 1 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs, allerdings mehr als der Markt erwartete. Der operative Gewinn stieg um 8,3 Prozent auf 27 Mrd. US-Dollar, der Nettogewinn gar um 10,8 Prozent auf 23 Mrd. US-Dollar, die Marge stieg sogar auf 30,1 Prozent (27,6 Prozent in Q3-2022). Wissenswert ist, dass die abseits von iPhones sinkenden Produktabsätze (insbesondere in China: minus 2,5 Prozent) durch Services kompensiert wurden; zudem investiert Apple weiter in Innovationen und steigerte die Ausgaben für Forschung und Entwicklung um 8,1 Prozent auf 7,3 Mrd. US-Dollar. Zum Allzeithoch bei knapp 200 US-Dollar hat die Aktie noch gut 10 Prozent Luft; wer es defensiver angehen will als mit einem Direktinvestment, kann zweistellige Renditen p.a. bereits im Seitwärtstrend generieren.

Discount-Strategie mit 9,5 Prozent Puffer (März)