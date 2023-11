Turn Biotechnologies liefert erstmals mRNA in die Haut (Dermis) mittels proprietärer LNPs, ohne Verteilung in andere Organe

Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) -



- Die eTurna(TM)-Verabreichungsplattform des Unternehmens gewährleistet

beispiellose Präzision und Sicherheit

- In-vivo-Biodistribution von mRNA in dermale Zellen und Gewebe zeigt hohe

Transfektionseffizienz und Genexpression

- Daten auf dem ASDS Annual Meeting vorgestellt



Turn Biotechnologies, ein Entwickler von neuartigen mRNA-Medikamenten zur

Zellverjüngung bei unbehandelbaren, altersbedingten Krankheiten, gab bekannt,

dass es das erste Unternehmen ist, das mRNA sicher und gezielt in vivo in die

Haut einbringt, ohne dass diese von anderen Organen aufgenommen wird.





Das Unternehmen nutzte seine eTurna-Lipid-Nanopartikel-Verabreichungsplattform,um in vivo dermale Fibroblasten mit einer mRNA-Formulierung präzise zuerreichen. Die mit eTurna verabreichte Formulierung blieb an derInjektionsstelle lokalisiert und verteilte sich nicht in andere Organe.Da die Haut die natürliche Schutzschicht des Körpers ist, ist die Verabreichungvon mRNA-Therapeutika in einem Lipid-Nanopartikel-Verabreichungssystems an einbestimmtes dermales Ziel eine bedeutende Leistung. Forscher haben mRNA-basierteTherapien in die Lunge, die Milz und die Leber eingebracht, aber niemand warbisher in der Lage, die Hautschicht - das größte Organ des Körpers - zuerreichen."Die Tatsache, dass wir die ersten sind, die mRNA-basierte Therapien so präzisein die Haut einbringen können, öffnet die Tür zu Arzneimitteltherapien, diebisher nicht möglich waren", sagte Anja Krammer, CEO von Turn Bio. "Wir freuenuns sehr, dass wir einen weiteren wichtigen Meilenstein auf unserem Weg in dieKlinik erreicht haben."Turn Bio baut die bahnbrechenden Fähigkeiten der eTurna-Verabreichungsplattformund der neuartigen Lipide weiter aus, um eine hohe Transfektionseffizienz undSelektivität für die Zielzellen und -gewebetypen zu erreichen und gleichzeitigeine geringe bis keine Zytotoxizität und Immunogenität zu gewährleisten.Turn Bios jüngste Forschungsergebnisse wurden auf dem American Society forDermatologic Surgery Annual Meeting vom 2. bis 5. November in Chicagovorgestellt."Turn Bios Erfolg ist für die dermatologische Medizin äußerst aufregend, da dieHaut das am schwierigsten effektiv und sicher zu behandelnde Organ ist", sagteDr. Amelia Hausauer, Direktorin der Dermatologie bei Aesthetx Plastic Surgeryand Dermatology in Campbell, Kalifornien, und Vorsitzende der ASDS RegenerativeMedicine Session. "Es ist vielversprechend, die Therapiemöglichkeiten fürDermatologen deutlich zu erweitern - und die Lebensqualität unserer Patientendramatisch zu verbessern."INFORMATIONEN ZU TURN BIOTECHNOLOGIESTurn Bio ist ein Unternehmen in der präklinischen Phase, das sich auf dieReparatur von Gewebe auf zellulärer Ebene und die Entwicklung neuartigerArzneimittelabgabesysteme konzentriert. Die proprietäre mRNA-basierteERA(TM)-Reprogrammierungstechnologie des Unternehmens stellt die optimaleGenexpression wieder her, indem sie die Auswirkungen der Alterung im Epigenombekämpft. Dadurch wird die Fähigkeit der Zellen wiederhergestellt, Krankheitenzu verhindern oder zu behandeln und Gewebe zu heilen oder zu regenerieren. Dieswird dazu beitragen, unheilbare chronische Krankheiten zu bekämpfen. DieeTurna(TM)-Verabreichungsplattform verwendet einzigartige Formulierungen, umLadungen präzise an bestimmte Organe, Gewebe und Zelltypen zu liefern.Das Unternehmen schließt die präklinische Forschung an maßgeschneidertenTherapien für Indikationen in der Dermatologie und Immunologie ab und entwickeltTherapien für die Augenheilkunde, Osteoarthritis und das Muskelsystem. WeitereInformationen finden Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4016302-1&h=105544972&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4016302-1%26h%3D3945481680%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.turn.bio%252F%26a%3Dwww.turn.bio&a=www.turn.bio .FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE: Jim Martinez, rightstorygroupmailto:jim@rightstorygroup.com oder (312) 543-902Foto -https://mma.prnewswire.com/media/2266341/TURN_BIO_INVIVO_BIODISTRIBUTION.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4016302-1&h=2806129251&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4016302-1%26h%3D370838087%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2266341%252FTURN_BIO_INVIVO_BIODISTRIBUTION.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2266341%252FTURN_BIO_INVIVO_BIODISTRIBUTION.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2266341%2FTURN_BIO_INVIVO_BIODISTRIBUTION.jpg)View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/turn-biotechnologies-liefert-erstmals-mrna-in-die-haut-dermis-mittels-proprietarer-lnps-ohne-verteilung-in-andere-organe-301978281.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/155247/5643500OTS: Turn Biotechnologies, Inc.