Angriffe pro-iranischer Milizen auf US-Truppen nehmen zu

BAGDAD/ DAMASKUS (dpa-AFX) - Pro-iranische Milizen greifen seit Ausbruch des Gaza-Kriegs am 7. Oktober verstärkt US-Militärstützpunkte in Syrien und im Irak an. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London berichtete am Dienstag, dass vom Iran unterstützte Milizen seit Beginn des Krieges mindestens 23 Angriffe auf US-Truppen in Syrien durchgeführt hätten.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer