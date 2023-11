Änderung des Parteiengesetzes kommt noch diese Woche in Bundestag

"Wir müssen unsere Parteien stärken, denn diese tragen entscheidend zur demokratischen Willensbildung bei", erklärte der FDP-Berichterstatter Stephan Thomae. "Das ist gerade in einer Zeit, in der die liberale Demokratie von innen und von außen herausgefordert und in Frage gestellt wird, wichtiger denn je." Auch Dirk Wiese (SPD) betonte: "Eine wehrhafte Demokratie braucht starke Parteien." Für die Grünen erklärte die Berichterstatterin Irene Mihalic: "Wir schaffen mit der Novellierung des Parteiengesetzes eine zeitgemäße Grundlage für die wichtige Arbeit der Parteien für unsere parlamentarische Demokratie."

BERLIN (dpa-AFX) - Die Koalition und die Oppositionsfraktionen CDU/CSU und Linke legen bei der geplanten Änderung des Parteiengesetzes Eile an den Tag. Am Dienstag berieten die Fraktionen darüber, an diesem Donnerstag soll es schon die erste Lesung im Bundestag geben. Die Änderung zielt darauf ab, die von Karlsruhe beanstandete Erhöhung der staatlichen Zuschüsse für die Parteien verfassungsfest machen. Zudem soll mehr Transparenz bei Parteispenden und Parteisponsoring geschaffen werden. Digitale Parteitage, die sich während der Corona-Pandemie bewährt haben, sollen nun dauerhaft möglich sein.

