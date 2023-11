Erster Anlegertag München am 16. März 2024

Berlin/Dresden (ots) - Am 16. März 2024 findet erstmalig der Anlegertag München

in der Motorworld München statt. Für all jene, die mehr aus ihrem Geld machen

wollen, bietet die Finanzmesse wertvolles Wissen rund um das Thema Geldanlage

und informiert in hochkarätig besetzten Vorträgen über Strategien und Trends.



Die Themen Geldanlage und Altersvorsorge sind so wichtig wie nie zuvor, denn die

Zeiten, in denen man von der staatlichen Rente leben kann, sind schon lange

vorbei. Umso wichtiger ist es, sich weiterzubilden und zu informieren, um

Chancen und Trend erkennen und für den Vermögensaufbau nutzen zu können. Dazu

werden die Besucher beim erstmalig stattfindenden Anlegertag am 16. März 2024 in

München reichlich Gelegenheit haben. Auf der Finanzmesse wird es neben der Messe

mit zahlreichen Ausstellern aus allen Bereichen der Finanzbranche auch ein breit

gefächertes Vortragsprogramm geben.