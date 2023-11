MIRO-Forderungen zu Bund-Länder-Pakt / Baubeschleunigungspakt scheitert ohne entsprechende Regelungen für die Baurohstoffgewinnung

Berlin (ots) - Neue Windräder, mehr Mobilfunkmasten, unkomplizierte

Baugenehmigungen für Autobahnen, Brücken, Netze und Zugtrassen sowie die

Schaffung von bezahlbarem Wohnraum mit Tempo und spürbar weniger Bürokratie: die

Beschlüsse des Bundeskanzlers und der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) vom 6.

November 2023 gipfelten in einem Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und

Umsetzungsbeschleunigungen in allen baurelevanten Bereichen. Zur

Folgenabschätzung gehört allerdings mehr. Nur über eine sichere und

unkomplizierte Verfügbarkeit der erforderlichen mineralischen Massenbaustoffe

wird dieser Pakt umsetzbar. Hierzu fehlt laut Bundesverband Mineralische

Rohstoffe (MIRO) noch immer ein klares Bekenntnis.



Der Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung peilt

positive Veränderungen an, um dem Wirtschaftsstandort Deutschland wieder auf die

Beine zu helfen. Verschlankte Verfahren, modernisiertes Recht und reduzierte

Prüfschritte in Genehmigungsverfahren sollen im Zusammenspiel mit digitalen

Lösungen dazu den Schlüssel liefern. Standards statt Einzelfallprüfungen könnten

tatsächlich einen Beitrag zum versprochenen Bürokratieabbau leisten. Findet all

das so statt, wie es auf dem Papier steht und schon im ersten Quartal des

nächsten Jahres konkretisiert sein soll, muss es auch mehr Tempo für jene

Rohstoffe geben, die zur Umsetzung der Maßnahmen erforderlich sein werden. Das

heißt, die Anzahl und die Kapazitäten der heimischen Sand- und Kiesgruben sowie

Steinbrüche dürfen sich nicht weiter verringern. Jeder einzelne dieser Standorte

benötigt neben einer regulären Genehmigung regelmäßig Anschlussgenehmigungen,

die ebenfalls beschleunigt erteilt werden müssen, um Bauprojekte mit Sanden,

Kiesen, Schottern und Splitten auf möglichst kurzen Transportwegen versorgen zu

können.