Würzburg (ots) - Anevis Solutions SARL va acquérir gd inside SARL, dont le siège

est à Francfort-sur-le-Main, le 1er janvier 2024. Avec cette fusion, le

fournisseur de solutions informatiques pour l'industrie financière élargit son

portefeuille avec des services supplémentaires. Parallèlement, Anevis Solutions

poursuit sa vision d'offrir à ses clients un "guichet unique". gd inside

deviendra une filiale d'Anevis Solutions, tandis que les équipes de gestion

resteront en place sous leur forme actuelle. En raison de clients communs et

d'une collaboration régulière sur des projets, les deux entreprises

entretiennent déjà des relations commerciales étroites avec leurs équipes.



"Avec l'équipe expérimentée de gdi, nous avons la possibilité d'élargir encore

notre gamme de services et de renforcer à l'avenir notre position de fournisseur

leader de solutions informatiques dans le secteur des fonds. Les produits

complémentaires de gd inside s'intègrent parfaitement aux services existants

d'Anevis. Il en résulte un bénéfice mutuel, puisque nos clients et les clients

de gd inside bénéficieront d'une offre de services élargie", explique Johannes

Hauptmann, CEO d'Anevis Solutions.





Dagmar Graw, CEO de gd inside, ajoute : "Lors de la sélection des partenairespotentiels, nous avons tenu compte non seulement d'une culture d'entreprise etd'une structure de propriété similaires, mais aussi des personnes responsableset de leur philosophie de service, ainsi que de l'infrastructure technique.Après de nombreux entretiens intensifs avec différents intéressés, notredécision est maintenant prise et nous sommes très heureux de relever les défiscommuns à partir de l'année prochaine".L'année prochaine, gd inside continuera à fonctionner en tant que SARLindépendante avec tous les collaborateurs, structures et responsabilitésexistants, assurant ainsi la continuité et la qualité du service pour tous lesclients.À propos d'Anevis Solutions :Anevis Solutions SARL a été fondée en 2012 à Würzburg et est spécialisée dansles solutions de reporting basées sur les technologies de l'information pour lesecteur financier. L'entreprise propose à ses clients des solutions SaaSpersonnalisées dans les domaines de la vente, du marketing et de laréglementation et compte une clientèle internationale de plus de 100 banques,fournisseurs de fonds, gestionnaires d'actifs et autres prestataires de servicesfinanciers.À propos de gd inside :Depuis 2012, gd inside SARL propose des solutions et des services modulairesaxés sur les connexions multi-vendeurs dans le domaine des données de marché etde la gestion des processus. Outre le conseil technique et spécialisé, l'offrede services comprend surtout le développement et l'exploitation de servicesréglementaires.Contact:Leandra BeckFriedrich-Bergius-Ring 15Anevis Solutions GmbHTelefon: +49931/46621775E-Mail: mailto:pr@anevis-solutions.comContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/172476/5643534OTS: Anevis Solutions