Verdi weitet Warnstreik im öffentlichen Dienst massiv aus

HAMBURG (dpa-AFX) - Im bislang festgefahrenen Tarifstreit für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder hat die Gewerkschaft Verdi am Dienstag eine erste größere Warnstreikwelle in Hamburg organisiert. Wie eine Verdi-Sprecherin mitteilte, nahmen 3500 Streikende an einer Kundgebung teil, "mehr als doppelt so viele, wie wir erwartet haben". Auch Mitglieder der Gewerkschaft der Polizei (GdP) beteiligten sich.

Verdi berichtete von großen Auswirkungen des Landesbetriebs Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG). "Die Schaartorschleuse, die Rathausschleuse und alle weiteren Schleusen des LSGB sind dicht." Zudem seien Hamburgs Bauhöfe zum großen Teil geschlossen, ebenso wie einige Häuser der Jugend. Zudem seien Beschäftigte des Allgemeinen Sozialen Diensten "mit sehr großer Beteiligung dabei". Zum Auftakt hatten bereits Hamburger Sportplatzwarte am Wochenende die Arbeit niedergelegt.