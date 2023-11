Lancaster Resources erhält behördliche Genehmigung für erstes Bohrprogramm

7. November 2023, Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / – Lancaster Resources Inc. (CSE: LCR | OTCQB: LANRF | FRA: 6UF0) („Lancaster“) freut sich, die behördliche Genehmigung für sein erstes Bohrprogramm bei seinem Projekt Alkali Flat im US-Bundesstaat New Mexico bekannt zu geben. Die New Mexico Mining and Minerals Division („MMD“) hat den Antrag auf eine Explorationsgenehmigung mit minimalen Auswirkungen (Minimal Impact Exploration Permit Application) von Lancaster für dessen Phase-1-Explorationsbohrungen beim Lithiumsoleprojekt Alkali Flat für administrativ abgeschlossen erklärt, was einen bedeutsamen Schritt nach vorne bei diesen bahnbrechenden Explorationsbestrebungen darstellt.

„Die Genehmigung unseres ersten Bohrprogramms ist nicht nur ein bedeutsamer wirtschaftlicher Meilenstein für Lancaster, sondern auch eine Bestätigung unseres Engagements für verantwortungsvolle Explorationen“, sagte Andrew Watson, VP Engineering & Operations von Lancaster. „Wir sind kurz davor zu zeigen, dass nachhaltige Praktiken im Mittelpunkt der Zukunft der Bergbauindustrie stehen können und sollten, insbesondere da wir einen Beitrag zur globalen Wende hin zu sauberer Energie leisten.“

Lancaster hat die Mitteilung der MMD erhalten, in der bestätigt wird, dass der Antrag die Anforderungen des Genehmigungsantrags für die Minimal Impact Exploration erfüllt. Im vorgeschlagenen Explorationsplan, der ursprünglich am 26. September 2023 eingereicht wurde, wird eine Minimal-Impact-Strategie hinsichtlich der Erschließung von drei Bohrlöchern sowie der entsprechenden Bohrplattformen in einem anomalen Gebiet mit einer Größe von weniger als 2 Acres innerhalb der Rechtsprechung des United States Bureau of Land Management (BLM) in Lordsburg Playa in New Mexico sorgfältig beschrieben.

Nachdem diese administrative Hürde genommen wurde, geht das Projekt Alkali Flat nun in die technische Überprüfungsphase über, die eine detaillierte Überprüfung durch staatliche, bundesstaatliche und indigene Behörden umfasst. Für Mitte November 2023 ist eine Standortbesichtigung durch Vertreter von Lancaster, des BLM und der MMD geplant. Der Zweck der Besichtigung besteht darin, das Projekt vor Ort zu überprüfen und sicherzustellen, dass alle geplanten Arbeiten in puncto Umweltschutz und Nachhaltigkeit die höchsten Standards erfüllen.