QNTM Labs kündigt EU-GMP-zertifizierte Erweiterung an, um die wachsenden Anforderungen der Industrie zu erfüllen

Zusätzlich zu allen Arten von Chromatographie und Massenspektrometrie beherbergt die Einrichtung nun auch ein mikrobiologisches Labor, einen Raum für Schwermetalltests und zusätzliche Kapazitäten für Stabilitätsstudien und chemische Analysen.

Eine moderne Lösung, die den Nutzen der Arzneimittelentwicklung steigert

„QNTM Labs ist nicht nur eine Dienstleistung, sondern eine Lösung", sagt CEO Justin Ihnken. „Wir widersetzen uns den Problemen ausgelagerter Labortests in der Pharmabranche, indem wir über das Transaktionsgeschäft hinausgehen und zu einem integrierten Partner in der Arzneimittelentwicklung werden. Unser Ziel ist eine Zusammenarbeit, die so nahtlos ist, dass unsere Kunden lediglich bedauern, uns nicht schon früher gefunden zu haben."

Ausbau bewährter Kooperationen

Der Fokus des Unternehmens auf operative Exzellenz hat zu einer engen Zusammenarbeit mit Branchenführern wie Mettler Toledo und Agilent Technologies geführt und fand die Zustimmung von Akteuren der Pharmaindustrie sowie des Private-Equity-Ökosystems.

Cornelius Merlini, Managing Partner von Intrinsic Capital Partners, meint dazu: „Die erweiterten EU-GMP-Zertifizierungen stellen das unermüdliche Engagement von QNTM Labs für Qualität und Compliance unter Beweis. Aus den bescheidenen Anfängen von QNTM, mit denen in erster Linie die Nachfrage getestet werden sollte, hat sich ein wachsendes Unternehmen entwickelt, das den offenkundigen Bedarf des Marktes an zuverlässigen Partnern im Bereich der Auftragslabordienstleistungen deckt."

Volle Konzentration auf Kundenbedürfnisse

Connor Murphy, COO und Mitbegründer des Unternehmens, erklärt: „Unser Ansatz besteht darin, das Labor eng in die Entwicklungs- und Produktionsprozesse sowie die Teams unserer Kunden einzubinden, was ein tieferes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden ermöglicht und uns in die Lage versetzt, eine qualitativ hochwertige Datenstrategie mit zuverlässigen Ergebnissen und kurzen Durchlaufzeiten zu bieten."

Vorwärtsdynamik

Mit dieser Erweiterung ist QNTM Labs besser positioniert, um die sich weiterentwickelnden Analyseanforderungen der pharmazeutischen Industrie sowohl in Dänemark als auch auf dem gesamten europäischen Markt zu erfüllen.

Bei Medienanfragen und Interesse an weiteren Informationen wenden Sie sich bitte an: Julius Knudsen, press@qntmlabs.com.

Informationen zu QNTM Labs

QNTM Labs ist ein zukunftsorientiertes Vertragslabor, das fortschrittliche Analyseverfahren, Forschungs- und Entwicklungsarbeiten für pharmazeutische Kunden anbietet. Mit hochmodernen Technologien, einem Anspruch auf Exzellenz und einem visionären Ansatz für ausgelagerte Labortests ist QNTM Labs in der Lage, in Sachen Qualität und Zuverlässigkeit neue Maßstäbe zu setzen.

Website: www.qntmlabs.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/qntmlabs

Instagram: www.instagram.com/qntmlabs

