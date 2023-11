Wer baut den schönsten MINT-Weihnachtsbaum? "ChemisTree"-Wettbewerb des Ausbildungsblogs startet wieder / Viele Gewinne für Schüler- und Azubi-Teams (FOTO)

Gesucht wird der schönste ChemisTree!



Es MINT-nachtet wieder: vom 8. November bis 13. Dezember ruft der

Ausbildungsblog www.chemie-azubi.de zur ChemisTree- und ScienceTree-Competition

auf. Schüler und Azubis können an dem Wettbewerb um den schönsten Weihnachtsbaum

mit MINT-Bezug teilnehmen. Noch vor Weihnachten wird die Jury Einkaufsgutscheine

im Gesamtwert von 3.000 Euro vergeben.



Der Blog für die Ausbildung in der Chemiebranche "ChemieAzubi" hat in diesem

Jahr erneut die ChemisTree-Competition gestartet: gesucht werden die schönsten

Weihnachtsbäume mit naturwissenschaftlichem Bezug. Alle Einsendungen rund um

MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) sind erlaubt. Der

Fantasie sind wenig Grenzen gesetzt, egal ob leuchtende Reagenzgläser als

Baumschmuck dienen oder festliche LEDs in Tannenform erleuchten.