Gewinner des 2023 World Laureates Association Prize in Shanghai ausgezeichnet

SHANGHAI, 7. November 2023 /PRNewswire/ -- Die fünf Preisträger des 2023 World Laureates Association Prize (WLA Prize) erhielten ihre Auszeichnungen für ihre bahnbrechenden Leistungen in den Bereichen Informatik oder Mathematik sowie Biowissenschaften oder Medizin am 6. November bei der Eröffnungszeremonie des 6. WLA Forums in Chinas Finanzmetropole Shanghai, dem ständigen Sitz des Forums.

"Dies ist eine wirklich außergewöhnliche Ehre für mich, ein Maß an Anerkennung, das ich mir nie hätte träumen lassen", sagte Prof. Arkadi Nemirovski, einer der beiden Preisträger des WLA Prize in der Informatik oder Mathematik. Prof. Yurii E. Nesterov, der andere Preisträger, betrachtete den Erhalt dieses Preises "als Anerkennung für unsere Lebensleistungen."

Arkadi Nemirovski ist vom Georgia Institute of Technology in den USA und Yurii Nesterov von der Université Catholique de Louvain in Belgien. Sie gewannen den WLA Prize in Informatik oder Mathematik "für ihre bahnbrechenden Arbeiten zur konvexen Optimierungstheorie".

Daniela Rhodes vom MRC Laboratory of Molecular Biology in Cambridge (Vereinigtes Königreich), Karolin Luger von der University of Colorado Boulder (USA) und Timothy J. Richmond von der ETH Zürich (Schweiz) wurden "für die Aufklärung der Struktur des Nukleosoms auf atomarer Ebene" mit dem 2023 WLA Prize in Biowissenschaften oder Medizin ausgezeichnet.

"Sie haben die Geschichte unseres Verständnisses der Chromosomenstruktur unauslöschlich geprägt", sagte Prof. Randy Schekman, Vorsitzender des Auswahlkomitees für den 2023 WLA Prize für Biowissenschaften oder Medizin.

In der Auszeichnung wird ihr jahrzehntelanger Forschungsweg zur Aufklärung der Struktur des Nukleosoms beschrieben.

"Wissenschaft ist eine einsame, selbstsüchtige, unerträglich frustrierende und obsessive Beschäftigung", sagte Prof. Julio Karolin Luger. Für Prof. Timothy J. Richmond erfordert "Erfolg in der bahnbrechenden Forschung auch viel Geduld und Ausdauer". Aber "Forschung zu betreiben ist ein großes Privileg", sagte Prof. Julio Daniela Rhodes.

Das 6. WLA-Forum, das auch online übertragen wurde, zog über 300 Teilnehmer an, darunter Weltlaureaten, Akademiker, leitende Wissenschaftler, junge Wissenschaftler und Fachleute aus 25 Ländern und Regionen.

Sowohl die ersten Laureaten des WLA Prize als auch die neuen Gewinner nahmen an einer Reihe von Veranstaltungen wie der WLA Prize Laureates Lecture und dem WLA Prize Laureates Roundtable teil, wo sie sich mit anderen Wissenschaftlern austauschten und aufschlussreiche Inspirationen mit Gelehrten aus der ganzen Welt teilten.

Links zu Bildanhängen:

Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=443084

Bildunterschrift: Fünf WLA Prize Laureate erhielten ihre Medaillen bei der WLA-Preisverleihung 2023 im Rahmen des 6th World Laureates Forum am 6. November.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2267843/WLA_Prize.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gewinner-des-2023-world-laureates-association-prize-in-shanghai-ausgezeichnet-301980363.html