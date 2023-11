Einzelheiten zur Eskay Creek DFS-Telefonkonferenz

Vancouver, British Columbia (6. November 2023) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) („Skeena“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resource ...) wird die wichtigsten Ergebnisse einer definitiven Machbarkeitsstudie („DFS“, Definitive Feasibility Study) für das zu 100 % unternehmenseigene Gold-Silber-Projekt Eskay Creek nach Schließung der nordamerikanischen Märkte am 14. November 2023 veröffentlichen. Das Unternehmen wird eine Telefonkonferenz veranstalten, um die Ergebnisse der DFS am 15. November 2023 um 8:00 Uhr PT / 11:00 Uhr ET / 17:00 Uhr MEZ zu präsentieren. Nach einer Präsentation des Managements wird es Gelegenheit für Fragen und Antworten geben.

Webcast der Telefonkonferenz und Einwahldetails:

Webcast-URL mit Audio - https://services.choruscall.ca/links/skeenaresources202311.html

Telefonnummern für Teilnehmer - Kanada/USA 1-800-319-4610, international gebührenpflichtig +1-604-638-5340

Präsentation der definitiven Machbarkeitsstudie - https://skeenaresources.com/investors/2023-definitive-feasibility-stud ...

*Die Präsentation wird am Morgen des 15. November 2023 verfügbar sein.

Wenn Sie eine Frage stellen möchten, wählen Sie sich bitte ein. Alle Anrufer sollten sich 5-10 Minuten vor der geplanten Startzeit einwählen und bitten einfach um Teilnahme an der Telefonkonferenz. Wenn Sie nicht an der Telefonkonferenz teilnehmen können, wird nach Beendigung der Telefonkonferenz eine Aufzeichnung hier zur Verfügung gestellt.

Über Skeena

Skeena Resources Limited ist ein kanadisches Bergbauexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung der Projekte Eskay Creek und Snip konzentriert. Eskay Creek und Snip sins zwei ehemals produzierende Minen im Tahltan-Territorium im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia (Kanada). Das Unternehmen veröffentlichte im September 2022 eine Machbarkeitsstudie für Eskay Creek, die einen Netto-Kapitalwert (NPV) 5 % nach Steuern von 1,4 Mrd. CAD, einen IRR von 50 % und eine Amortisationszeit von 1 Jahr bei 1.700 USD/Unze Au und 19 USD/Unze Ag hervorhebt.