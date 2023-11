Die Geheimwaffe für Datenriesen Experte verrät, wie Cloud-Lösungen den Wettbewerbsvorteil für Unternehmen mit großen Datenmengen sichern (FOTO)

Erlenbach am Main (ots) - Falsch gehandhabt, werden große Daten für Unternehmen

schnell zu einer Last. Dabei können Firmen mit dem richtigen Ansatz ihre Daten

in wertvolle Ressourcen verwandeln. Ein Schlüssel dazu liegt laut Andreas O.

Schwan in Cloud-Lösungen.



"Die Fähigkeit, große Datenmengen effizient zu managen und zu nutzen, wird immer

mehr zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil", sagt Andreas O. Schwan.

"Cloud-Lösungen bieten hier eine unvergleichliche Flexibilität und

Skalierbarkeit, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Daten optimal zu nutzen."

Diplom-Mathematiker (FH) Andreas O. Schwan beschäftigt sich tagtäglich mit der

Organisation und Verwertung von Daten. Nachfolgend verrät er, wie Cloud-Lösungen

den Wettbewerbsvorteil für Unternehmen mit großen Datenmengen sichern.