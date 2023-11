Entwicklung der Indizes

DAX Top- und Flopwerte

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt ein gemischtes Bild. Der DAX hat mit einem Plus von 0,06% nur eine geringe Steigerung erfahren und steht aktuell bei 15.152,18 Punkten. Der MDAX konnte mit einem Plus von 0,69% auf 25.095,96 Punkte stärker zulegen. Der SDAX hingegen hat heute Verluste gemacht und steht mit einem Minus von 0,31% bei 12.725,38 Punkten. Der TecDAX konnte mit einem Plus von 1,08% auf 2.975,14 Punkte am stärksten zulegen. Die amerikanischen Indizes Dow Jones und S&P 500 zeigen ebenfalls eine positive Entwicklung. Der Dow Jones steht mit einem Plus von 0,21% bei 34.154,82 Punkten und der S&P 500 konnte um 0,32% auf 4.378,10 Punkte zulegen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der TecDAX heute die stärkste positive Entwicklung zeigt, während der SDAX Verluste verzeichnet. Die anderen Indizes konnten alle moderate Gewinne verbuchen.

Die Topwerte im DAX waren Deutsche Boerse mit einem Anstieg von 3.74%, gefolgt von Vonovia mit 2.37% und SAP mit 2.32%. Diese Unternehmen konnten starke Gewinne verzeichnen und trugen zum positiven Gesamtbild des DAX bei.

Auf der anderen Seite gab es jedoch auch Flopwerte im DAX. Continental verzeichnete einen Rückgang von -1.22%, gefolgt von BMW mit -1.43% und Daimler Truck Holding mit -4.52%. Diese Unternehmen hatten mit Verlusten zu kämpfen und belasteten den DAX.