André Sonntag Wie Vermieter trotz hoher Zinsen von der Finanzierung mit Fremdkapital profitieren können (FOTO)

Dänischenhagen (ots) - Die drastischen Zinserhöhungen der letzten 15 Monate

verleiten viele Anleger zu der Annahme, es lohne sich nicht mehr, in Immobilien

zu investieren. Diese Vermutung ist aufgrund der steigenden Zinsen sicherlich

nachvollziehbar, trifft jedoch pauschal gar nicht zu. Als Immobilienexperte und

Geschäftsführer der BestRendite-Invest GmbH kennt André Sonntag die Sorgen

vieler Immobilienanleger, warnt allerdings davor, die Augen vor wirklich

lohnenden Investments zu verschließen. Off-Market-Immobilien in den richtigen

Lagen bieten immer noch ein stabiles Fundament für die Altersvorsorge und zur

Vermögenssicherung. Hier erfahren Sie, wie man trotz hoher Zinsen von der

Finanzierung mit Fremdkapital profitieren kann.



Für viele Kapitalanleger bedeutet die Zinswende der EZB eine enorme

Verunsicherung. Immer wieder steht die Frage im Raum, ob sich Immobilien als

Geldanlage überhaupt noch rentieren. Die Entwicklung am Häusermarkt legt diese

Schlussfolgerung vielleicht nahe, sollte Kapitalanleger dennoch keineswegs davon

abhalten, ihr Vermögen weiterhin durch eine kluge Anlagestrategie in Immobilien

zu sichern. "Anleger müssen verstehen, dass wir aktuell einen rapiden Abschwung

der Immobilienwirtschaft erleben - doch die Immobilie selbst steckt nicht in der

Krise", erklärt André Sonntag von der BestRendite-Invest GmbH.