Kohler Co. gründet Energie-Geschäftsbereich als unabhängiges Unternehmen mit Platinum Equity als Mehrheitsbeteiligungspartner und beschleunigt damit langfristige Wachstumsstrategien für beide Unternehmen

Kohler, Wisconsin (ots/PRNewswire) - Eigenständiges Unternehmen, das Lösungen

für die Energieresilienz anbietet, soll von der Carve-out-Erfahrung und dem

operativen Know-how von Platinum Equity profitieren



Kohler Co. gab heute die strategische Entscheidung bekannt, Kohler Energy als

separates, unabhängiges Unternehmen zu gründen, wobei Platinum Equity als

Mehrheitsinvestitionspartner beteiligt ist. Kohler wird auch nach der Abwicklung

weiterhin in das Energiegeschäft investieren und sich dafür einsetzen, den

Aufwärtstrend des Unternehmens zu unterstützen, der auf einer nachgewiesenen

Erfolgsbilanz im globalen Markt für Energieresilienz beruht. Die zum Portfolio

gehörenden Unternehmen sind Power Systems, Engines, Home Energy, Kohler

Uninterruptible Power, Clarke Energy, Curtis Instruments und Heila Technologies.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Kohler Co. und Platinum Equity müssen noch einige Meilensteine und rechtlicheAnforderungen erfüllen, darunter auch Konsultationen mit den Betriebsräten derMitarbeiter. Der Abschluss der Transaktion wird für die erste Hälfte des Jahres2024 erwartet. Bis dahin wird die Kohler Co. als ein Unternehmen agieren."Heute haben wir einen mutigen und strategischen Schritt für die Zukunft unseresUnternehmens unternommen", sagte David Kohler, Vorsitzender und CEO der KohlerCo. "In den letzten 150 Jahren hat Kohler unermüdlich danach gestrebt, seinenKunden außergewöhnliche Produkte, Dienstleistungen und Erfahrungen zu bieten.Dieser wichtige Moment auf unserem Weg ist ein Zeichen für unser Engagement, denFokus und die Investitionen in die Kohler-Geschäftsbereiche Küche & Bad undHospitality zu vertiefen und das Wachstum in unseren jeweiligen Branchen weitervoranzutreiben. Der Zeitpunkt ist günstig, denn das Energiegeschäft ist starkund stützt sich auf erstklassige Produkte, die von hochqualifizierten Partnernhergestellt und verkauft werden. Ich freue mich darauf, das Energiegeschäftdurch unsere fortgesetzten Investitionen und meine Rolle im Vorstand nach demAbschluss zu unterstützen."Kohler Energy ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich derEnergieresilienz und bietet unternehmenskritische Energielösungen für Haushalte,Unternehmen und Anlagen. Sein marktführendes Portfolio an Backup- und PrimePower-Ausrüstungen, traditionellen und elektrifizierten Antriebstechnologien undLösungen für die Hausenergieversorgung genießt weltweites Vertrauen."Kohler ist seit mehr als 100 Jahren ein hervorragender Verwalter desUnternehmens.Wir werden diese Vision mit Platinum Equity fortsetzen, das diegleichen Werte wie Qualität, Innovation und operative Exzellenz teilt und sichvoll und ganz auf unsere Wachstumsreise einlässt. Wir gehen davon aus, dass wir