Discovery Life Sciences stellt neuen CEO vor

HUNTSVILLE, Alabama, 7. November 2023 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences, ein Spezialist für Bioproben und Biomarker, gab heute die Ernennung von Greg Herrema zum neuen Chief Executive Officer bekannt. Herr Herrema, der über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Biowissenschaften und Industrie verfügt, wird die nächste Phase der Expansion von Discovery leiten. Er tritt die Nachfolge von Glenn Bilawsky an, der seinen Rücktritt ankündigte, nachdem er die Umstrukturierung von Discovery zu einem globalen Anbieter von Bioprobenprodukten und Multiomik-Labordienstleistungen geleitet hatte.

Herrema kommt zu Discovery nach einer erfolgreichen Karriere beim globalen Life Science-Unternehmen Thermo Fisher Scientific, dessen über 8 Milliarden US-Dollar schweres Vertriebsgeschäfts für Laborbedarf er als Senior Vice President und Vorsitzender leitete. Zuvor leitete er die Geschäftsbereiche Biowissenschaften, Analysegeräte, wissenschaftliche Instrumente und Umweltinstrumente. Herrema begann seine Karriere bei General Electric. Er ist Mitglied in mehreren gemeinnützigen Gremien, die sich mit Landschaftsschutz und gesellschaftlichem Engagement beschäftigen.

Glenn Bilawsky, der weiterhin als Mitglied des Vorstands von Discovery fungieren wird, erklärte:

„Gregs Führungsqualitäten, Branchenkenntnisse und sein Engagement für soziale Verantwortung machen ihn zum idealen Kandidaten für die Führung von Discovery durch die nächste Innovations- und Wachstumsphase. Ich bin zuversichtlich, dass er das Unternehmen im Rahmen unserer Zielsetzung, die Entwicklung innovativer Diagnostika und wirksamer Behandlungen zur Verbesserung der medizinischen Versorgung zu beschleunigen, zu neuen Höchstleistungen führen wird."

Unter der Leitung von Bilawsky erwarb Discovery 13 Unternehmen und trieb interne Initiativen voran, die die wissenschaftlichen Fähigkeiten und Dienstleistungen des Unternehmens erheblich ausweiteten. Das Unternehmen hat vor kurzem seinen neuen globalen Hauptsitz in einer hochmodernen Anlage auf dem Campus des HudsonAlpha Institute of Biotechnology in Huntsville eingeweiht, in der Bioprobenprodukte, Multiomik-Biomarker und -Analysedienste angesiedelt sind. Heute unterstützt Discovery mehr als 750 Pharma-, Biotech- und Diagnostikunternehmen bei ihrem Forschungs- und Entwicklungsbedarf.

Greg Herrema, der neu ernannte CEO von Discovery, sagte:

„Ich bin begeistert, das Team von Discovery Life Sciences als CEO verstärken zu können und ich fühle mich geehrt, Teil eines Unternehmens zu sein, das an der Spitze der wissenschaftlichen Forschung steht. Ich bin fest entschlossen, mit unserem talentierten Team zusammenzuarbeiten, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, bahnbrechende Fortschritte in den Biowissenschaften zu erzielen, die sich positiv auf das Leben der Menschen und Gesellschaften auf der ganzen Welt auswirken werden."

Informationen zu Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences ist das Unternehmen der Bioproben- und Biomarker-Spezialisten. Wir kombinieren ein umfassendes kommerzielles Bioprobeninventar und ein Beschaffungsnetzwerk mit hervorragenden Multi-omik Biomarker-Service-Labors. Unser Angebot umfasst genomische, Gewebe-Biomarker-, Proteom- und zellbasierte Dienstleistungen, die die Entwicklung neuer Therapien beschleunigen, unterstützt durch Biomarker- und Begleitdiagnostik-Programme für Krebs, Infektionskrankheiten sowie andere seltene und komplexe Krankheiten.

Über AllCells, unseren Geschäftsbereich für Zell- und Gentherapie, verfügen wir über einen umfangreichen Pool von jederzeit abrufbaren Spendern, die frisches und kryokonserviertes humanes Zellmaterial für Forschungszwecke (Research Use Only, RUO) und klinische Zwecke liefern, um Zell- und Gentherapieprogramme in jeder Entwicklungsphase und in jedem Umfang zu unterstützen.

Motiviert durch führendes wissenschaftliches Fachwissen und die innovative Anwendung aktueller Technologien arbeitet das Discovery-Team mit den Kunden zusammen, um Hindernisse schnell zu überwinden sowie Ergebnisse zu erzielen und hilft dabei, kritische Forschungs- und Entwicklungsentscheidungen mit beispielloser Geschwindigkeit zu treffen. Wir sind die Wissenschaft zu Ihren Diensten! (We are Science at your Service!) Weitere Informationen finden Sie auf www.dls.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2268228/Greg_Herrema_Discovery_Life_Sciences.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/discovery-life-sciences-stellt-neuen-ceo-vor-301980501.html