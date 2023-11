Bundeskanzler Scholz unterstreicht Bedeutung von Mitbestimmung

BONN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Bedeutung der betrieblichen Mitbestimmung für die Demokratie betont. "Ich glaube, dass wir uns ein Demokratieverständnis angewöhnen müssen, in dem wir die Mitbestimmung der Beschäftigten als einen zentralen Bestandteil unserer insgesamt gelingenden Demokratie begreifen", sagte der SPD-Politiker am Dienstag auf einem Betriebsrätekongress in Bonn.

Demokratie ohne Arbeitnehmerinnen und -nehmer, die ein wichtiger Teil der Entscheidungsfindung in den Betrieben seien, werde nicht gut funktionieren. "Manche glauben ja, in schwierigen Zeiten wie diesen bräuchten wir weniger Demokratie und weniger Mitbestimmung." Das Gegenteil sei richtig. "Wir brauchen mehr davon. Und zwar auf allen Ebenen in unseren Parlamenten und unseren Kommunen und eben auch in den Betrieben."