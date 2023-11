Qualifizierter AMHS Anbieter (Provider) MFSG präsentiert auf der SEMICON Europa 2023neuestes Angebot OHT v4.0

München (ots/PRNewswire) - MFSG Pte Ltd. (MFSG) mit Hauptsitz in Shanghai und

bekannt für seine Expertise im Bereich der automatisierten Materialflusssysteme

(Automated Material Handling Systems, AMHS), gab kürzlich seine Teilnahme an der

SEMICON Europa 2023 bekannt. Auf der Neuen Messe München, die vom 14. bis 17.

November stattfindet, möchte MFSG seinen Auftritt nutzen, um dem europäischen

Markt seine integrierten AMHS-Lösungen an Stand B1659 vorzustellen und das

Engagement des Unternehmens für eine europaweite Expansion zu unterstreichen.



Die SEMICON Europa 2023 findet parallel zur Productronica in München statt und

ist ein wichtiges globales Branchenevent, das Fachleute aus der

Elektronikfertigung aus der ganzen Welt anzieht. In der Branche ist SEMICON für

seine entscheidende Rolle bekannt, Trends zu setzen und globale Standards

festzulegen.