Nayo Biotechnology wird auf der Medica 2023 das neue Produkt A8 Pro vorstellen, das die Effizienz von Forschung und Labor verbessert

Shanghai (ots/PRNewswire) - Nayo Biotechnology, ein Unternehmen, das sich auf

die Automatisierung im Bereich der Biowissenschaften konzentriert, wird an der

bevorstehenden MEDICA International Medical Equipment Exhibition 2023

teilnehmen, die in Düsseldorf stattfindet. Dies wird ein besonderes Ereignis für

das Unternehmen sein, da es auf dieser Messe stolz ein neues Produkt vorstellen

wird - die vollautomatische Liquid-Handling-Workstation A8 Pro.



Die vollautomatische Liquid-Handling-Workstation A8 Pro ist die jüngste

Weiterentwicklung der hoch innovativen Laborautomatisierungslösungen von Nayo

Biotechnology dar. Es handelt sich um ein revolutionäres Produkt, das speziell

für die Bedürfnisse der biowissenschaftlichen Forschung und der klinischen

Diagnostik entwickelt wurde und die Effizienz und Zuverlässigkeit von

Laborprozessen erheblich steigert.





Zu den Hauptmerkmalen der A8 Pro zählen:- Exzellente Leistungsfähigkeit bei der Flüssigkeitsverarbeitung: Die A8 Proverfügt über ein patentiertes Dichtungsdesign, das die Lebensdauer desFlüssigkeitstransfers erheblich verlängert und gleichzeitig einen präzisen undgenauen Flüssigkeitstransfer gewährleistet. Diese Verbesserung bietetBenutzern ein dauerhafteres und zuverlässigeres Nutzungserlebnis.- Anpassungsflexibilität: Die A8 Pro bietet flexible Konfigurationsoptionen, dieeine Anpassung an die Kundenbedürfnisse ermöglichen, unabhängig davon, ob essich um die Gerätegröße oder die interne Modulintegration handelt. DieseFunktion ermöglicht es der A8 Pro, sich besser an verschiedeneAnwendungsszenarien anzupassen und unterschiedliche Kundenanforderungen zuerfüllen.- Benutzerfreundlich: Das Gerät verfügt über einen Touchscreen undOne-Touch-Bedienungstasten. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche und dereinfachen Bedienung ist die A8 Pro einfach zu verwenden, so dass keineumfangreichen Schulungen erforderlich sind. Mit einem Tastendruck wird dieEffizienz des Labors sofort gesteigert.Die MEDICA findet vom 13. bis zum 16. November 2023 in Düsseldorf statt.Besucher der Messe sind eingeladen, den Stand von Nayo Biotechnology mit derNummer 3H14-7 zu besuchen, um sich mit dem Team auszutauschen und dasgrenzenlose Potenzial der A8 PRO zu erkunden. Auf der MEDICA 2023 wird NayoBiotechnology die Verschmelzung von innovativer Technologie und erstklassigerQualität präsentieren und mit allen zusammenarbeiten, um eine bessere Zukunft zuschaffen.Informationen zu Nayo BiotechnologyNayo Biotechnology konzentriert sich auf die Automatisierung derBiowissenschaften und hat sich dazu verpflichtet, seinen Kunden Lösungen für dieAutomatisierung im Bereich Biowissenschaften anzubieten. Durch die organischeKombination von Forschung und Entwicklung mit den Kundenbedürfnissen erreichenwir Iteration und Innovation von Produkten und Lösungen, lösen kontinuierlichdie Problemstellen der Kunden und tragen zur kontinuierlichen Verbesserung derForschung im Bereich der Biowissenschaften in Bezug auf Qualität, Effizienz,Sicherheit und andere Dimensionen bei. Wir sind bestrebt, die Zugänglichkeit vonAutomatisierungsgeräten für die Biowissenschaften kontinuierlich zu verbessern.Folgen Sie uns auf LinkedIn (Nayo Biotechnology) oder besuchen Sie unsereWebsite http://en.nayolab.com/View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/nayo-biotechnology-wird-auf-der-medica-2023-das-neue-produkt-a8-pro-vorstellen-das-die-effizienz-von-forschung-und-labor-verbessert-301980427.htmlPressekontakt:liuxueqin@nayolab.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/172490/5643691OTS: NAYO Biotechnology (Shanghai) Co.,Ltd