Guide Sensmart bringt neue Thermografieprodukte auf die ELEX SHOW SURREY 2023

WUHAN, China, 7. November 2023 /PRNewswire/ -- Die ELEX SHOW SURREY 2023 endete am 3. November erfolgreich. Diese Ausstellung ist die größte Veranstaltung im Vereinigten Königreich für die Elektro- und Energiebranche und lockt eine breite Palette von Fachleuten und Unternehmen im Bereich der Elektroausrüstung an. Bei der Veranstaltung präsentierte Guide Sensmart seine neueste PR-Serie und Lösungen für Energie, industrielle Temperaturmessung, Brandschutz und andere Bereiche. Ziel des Unternehmens war es, weltweit innovative und nützliche Produkte und Dienstleistungen anzubieten.

Guide Sensmart arbeitet aktiv an der Erweiterung seines Angebots an Thermografieprodukten. Dazu gehören tragbare Wärmebildkameras, online-Thermografiegeräte und intelligente IoT-Managementplattformen. Diese Produkte bieten eine effiziente, genaue und zuverlässige Infrarot-Temperaturmesslösung, die in einer Reihe von Branchen eingesetzt werden können, darunter Energie, industrielle Fertigung, medizinische Gesundheit und wissenschaftliche Forschung.Die Temperaturmessleistung dieser Produkte ist hervorragend und kann den unterschiedlichen Anforderungen der Temperaturmessung gerecht werden.