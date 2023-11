Peking (ots/PRNewswire) - Die Eis- und Schneetourismus-Branche in Heilongjiang,

einer im Nordosten Chinas gelegenen Provinz mit langen, kalten Wintern, hat sich

in den Jahren 2017 bis 2022 konstant entwickelt und ihre umfassende Stärke

ausgebaut, wie der kürzlich in Peking veröffentlichte China "Heilongjiang Ice &

Snow Tourism Industry Development Index" (2023) zeigte.



Der Index wurde in gemeinsamer Arbeit vonChina Economic Information Service

(CEIS) und dem Ministerium für Kultur und Tourismus der Provinz Heilongjiang

erstellt und bewertete die Eis- und Schneetourismusindustrie der Provinz anhand

von sechs Aspekten, darunter Ressourcen, Schlüsselindustrien,

Produktwettbewerbsfähigkeit, Markeneinfluss und industrieller Beitrag.





Mit Basispunkten von 100 und dem Jahr 2017 als Basiszeitraum wuchs der Index imJahr 2022 auf 185,5 Punkte, was einem jährlichen Anstieg von 9,38 Prozent undeinem Anstieg um 85,5 Prozent gegenüber 2017 entspricht. Dies deutet auf eineStärkung der Eis- und Schneetourismusbranche in Heilongjiang von 2017 bis 2022hin.Wie die Teilindizes des Indikators zeigten, zog der Eis- und Schneetourismusstabile Investitionen nach Heilongjiang und trug insgesamt zu 150Investitionsprogrammen bei, die im Jahr 2022 insgesamt 46,45 Milliarden Yuan anInvestitionen ausmachten. Dies entspricht einem jährlichen Anstieg von 65,95Prozent.Die Hauptstadt Harbin zog besonders große Investitionsgeschäfte in den BereichenWellness, Unterhaltungszentren zum Thema Eis und Schnee sowie Kulturtourismus anLand. Dies soll der Provinz dabei helfen, die "Hauptstadt der Eis- undSchneekultur" in China besser zu gestalten.Durch die Einführung eines optimierten Talentförderungssystems konnteHeilongjiang in den letzten Jahren auch die Wettbewerbsfähigkeit seiner Eis- undSchneetourismusprodukte steigern.He Dawei, stellvertretender Leiter des Kultur- und Tourismusamts der ProvinzHeilongjiang, erklärte, dass "Der Index beschreibt durch kontinuierliche unddynamische Datenüberwachung die laufende Situation der heimischen Eis- undSchneetourismusbranche umfassend und hilft Schwachstellen in der Brancheaufzuspüren, um klare Ziele für die zukünftige Entwicklung zu finden.Da Indizes im Allgemeinen international anerkannte Instrumente zur Bewertung derwirtschaftlichen Lage in verschiedenen Branchen sind, trug dieser Index dazubei, die erfolgreichen Praktiken und Bemühungen zu präsentieren, dieHeilongjiang zur Förderung des Eis- und Schneetourismus unternommen hat. Diesekönnen inspirierende Beispiele für die Entwicklung des inländischen Eis- undSchneetourismus sein", fügte He hinzu.Yang Mu, stellvertretender Präsident des CEIS, merkte an, dass der Index, dererstmals im Jahr 2021 eingeführt wurde, den Trend zur hochwertigen Entwicklungdes Eis- und Schneetourismussektors in Heilongjiang objektiv widerspiegelt undder Provinz auch weiterhin als solider Maßstab und Entscheidungshilfe für dieweitere Umgestaltung und Verbesserung der lokalen Eis- undSchneetourismusbranche dienen werde.