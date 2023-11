Kia EV9* gewinnt "Goldenes Lenkrad" (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Frankfurt (ots) -- Der siebensitzige Elektro-SUV, jüngst zum "German Luxury Car of the Year 2024"gewählt, siegt in der Kategorie "Familienautos"- Zweiter "Lenkrad"-Triumph in Folge für einen Kia-Stromer: 2022 holte sich derkompakte Crossover Niro EV* die TrophäeDas neue Kia-Flaggschiff EV9 bleibt auf Erfolgskurs: Nachdem der siebensitzigeStromer Anfang September zum "German Luxury Car of the Year 2024" gekürt wordenist, hat er jetzt das "Goldene Lenkrad 2023" in der Kategorie "Familienautos"gewonnen. Der wichtigste deutsche Automobilpreis, vergeben von "AUTO BILD" und"BILD am SONNTAG", wurde 1976 ins Leben gerufen und kombiniert einPublikumsvotum mit einem Expertenurteil: Aus den insgesamt 57 Autoneuheiten, diedie Redaktionen der beiden Medien in diesem Jahr nominierten, wählten derenLeser die 21 Finalisten, je drei in den sieben Fahrzeugklassen des Wettbewerbs.Diese Modelle konnte die prominent besetzte 19-köpfige Jury dann in der Endrundedes Wettbewerbs am DEKRA-Lausitzring ausgiebig testen. In ihre Beurteilungen zogdie Jury in diesem Jahr erstmals auch die Ergebnisse von zwei Tests im Vorfeldmit ein: Die DEKRA erprobte die Assistenzsysteme der Finalisten, das Fachmagazin"Computer Bild" bewertete deren Qualitäten im Bereich der Konnektivität. "DerKia EV9 überzeugte die Jury als vielseitiges und geräumiges Familienauto mithochmoderner 800-Volt-Technologie, innovativen Features sowie exzellentenAssistenzsystemen", sagt Robin Hornig, "AUTO BILD"-Chef und Chefredakteur Autoder "BILD"-Gruppe (Veröffentlichung aller Ergebnisse in "AUTO BILD"-Ausgabe45/2023)."Über das 'Goldene Lenkrad' für den EV9 freuen wir uns sehr", sagtKia-Designchef Karim Habib. "Die Auszeichnung ist ein Beleg für die harte Arbeitund das Engagement des gesamten Kia-Teams. Und sie unterstreicht dieEntschlossenheit von Kia, auch weiterhin eine führende Rolle bei derElektrifizierung sowie wegweisenden Technologien und Innovationen, die dieAutomobilindustrie neu definieren, zu spielen."Kia ist beim "Goldenen Lenkrad" inzwischen ein Seriensieger und hat bereits vierPreisträger in seiner aktuellen Modellpalette: den kompakten Crossover XCeed(ausgezeichnet 2019), den SUV Sorento (2020), den Elektro-Crossover Niro EV, der2022 in der Klasse "Kompakte SUVs" siegte, und jetzt als zweiten"Lenkrad"-prämierten Stromer in Folge den EV9. "Unser umwelt- undfamilienfreundliches neues Flaggschiff setzt mit seinem außergewöhnlichvariablen und großzügigen Interieur, dem markanten Design und der ultraschnellenLadetechnologie neue Maßstäbe im SUV-Segment. Wir sind stolz darauf, dass beim'Goldenen Lenkrad' sowohl die große Leser-Jury als auch die Experten den EV9