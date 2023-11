PHBS erhält EQUIS-Akkreditierung und hält nun die "Triple Crown"

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - In diesem Oktober erhielt die Peking

University HSBC Business School (PHBS) die EQUIS-Akkreditierung für einen

Zeitraum von fünf Jahren. Obwohl PHBS eine noch junge Institution ist, hat sich

diese auf globale Anerkennung ausgerichtet und gehört nun zu den wenigen

auserwählten besten Wirtschaftshochschulen weltweit, die die "Triple Crown" -

EQUIS (https://english.phbs.pku.edu.cn/2023/news_1012/3419.html) , AACSB

(https://english.phbs.pku.edu.cn/2018/news_0828/1761.html) und AMBA

(https://english.phbs.pku.edu.cn/2019/news_0520/2028.html) tragen. Diese werden

von den drei einflussreichsten Akkreditierungsorganisationen für

Wirtschaftshochschulen vergeben. Es gibt 215 EQUIS-akkreditierte Schulen in über

40 Ländern weltweit und nur rund 1 % der Wirtschaftshochschulen verfügen über

die dreifache Akkreditierung.



EQUIS wurde 1997 gegründet und dient als strenger Maßstab für

Wirtschaftshochschulen, um ihre Qualität in Bezug auf Führung, Programme,

Studierende, Fakultät, Forschung, Internationalisierung und andere Bereiche zu

bewerten, zu akkreditierten und zu verbessern. Sein gründlicher und strenger

Peer-Review-Prozess signalisiert die Gesamtqualität, Lebensfähigkeit und das

Selbstverbesserungsengagement einer Schule für Studierende, Arbeitgeber und

akademische Partner weltweit.