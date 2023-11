Unter den Besuchern am Stand von Kexing Biopharm gab es neben vielen „alten Freunden" auch viele „neue Gesichter". Während der dreitägigen Ausstellung hat sich das ausländische Marketingteam von Kexing Biopharm erfolgreich mit mehr als 200 geschätzten Kunden verbunden, darunter führenden internationalen Pharmaunternehmen. Das teilnehmende Team von Kexing Biopharm tauschte Erfahrungen aus und diskutierte mit Branchenführern, um die künftige Entwicklung der Branche zu erkunden.

Jetzt beschleunigt Kexing Biopharm die Einrichtung einer „qualitativ hochwertigen Plattform für Biopharmazeutika im Ausland" mit dem Ziel, den Zugang zu biopharmazeutischen Produkten in mehr Ländern und Regionen zu verbessern, damit mehr Patientinnen und Patienten in aller Welt davon profitieren. Gegenwärtig sind inländische Medikamente, die auf ausländische Märkte gehen, unter vielen chinesischen Pharmaunternehmen zu einem Konsens geworden. Als eines der ersten chinesischen biopharmazeutischen Unternehmen, das global tätig wurde, hat Kexing Biopharm mit über 20 Jahren Erfahrung in der Vermarktung in Übersee, umfangreichen Marketingkanälen in über 40 Ländern und einem großen professionellen Serviceteam seine Stärke in der Vermarktung in Übersee mit einem Meilenstein nach dem anderen kontinuierlich unter Beweis gestellt und wird zu einem hervorragenden Partner für eine wachsende Zahl chinesischer Unternehmen, die ins Ausland gehen.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kexing-biopharm-nahm-an-der-cphi-worldwide-2023-teil-301980798.html