BioRay meldet die Aufnahme des ersten Patienten in die klinische Phase-I-Studie mit BRY812, einem neuartigen Antikörper-Wirkstoff-Konjugat gegen LIV-1

SHANGHAI, 8. November 2023 /PRNewswire/ -- BioRay Pharmaceutical Co., Ltd. (im Folgenden als BioRay bezeichnet) gab bekannt, dass der erste Patient in der klinischen Phase-I-Studie von BRY812, einem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC) der dritten Generation, das auf LIV-1 zur Behandlung fortgeschrittener bösartiger Tumore abzielt, behandelt wurde. Die führende Institution dieser klinischen Studie ist das Sun Yat-sen Memorial Hospital der Sun Yat-sen University. Hauptverantwortliche sind der Akademiker Song Erwei und der Professor Yao Herui.

LIV-1, auch bekannt als SLC39A6 oder ZIP6, ist ein Multipass-Transmembranprotein, das zur ZIP-Überfamilie der Zinktransporter gehört und sowohl Zinktransporter- als auch Metalloproteasen-Aktivitäten aufweist. LIV-1 ist direkt am Homöostase-Stoffwechsel der intrazellulären Zinkionen beteiligt. Es erleichtert den Transport von Zinkionen aus dem extrazellulären Raum oder aus den intrazellulären Organellen in das Zytoplasma und beeinflusst dadurch das Zellwachstum. Bis heute gibt es weltweit keine zugelassenen Medikamente, die auf LIV-1 abzielen. Damit ist BRY812 von BioRay das erste LIV-1 ADC in China und das zweite, der weltweit in klinischen Studien zum Einsatz kommt.