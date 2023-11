HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zum Deutschland-Ticket:

"Es wäre so einfach. Die Finanzlücke für das Deutschlandticket beträgt 400 Millionen Euro. Gleichzeitig lässt Wissing die Forschung an E-Fuels mit 1,9 Milliarden Euro fördern, obwohl sie deutlich ineffizienter sind als Strom zu tanken. Allein durch eine Kürzung bei den 30 Milliarden Euro schweren umweltschädlichen Subventionen des Verkehrs könnte Wissing das Ticket jahrelang finanzieren. Das 49-Euro-Ticket ist ein Erfolg. Es hat die Pendlerzahlen in wenigen Monaten hochschnellen lassen. Für den Verkehrssektor, der seit Jahren die Klimaziele reißt, ist das ein dringend nötiger Erfolg. Ihn aus selbstauferlegtem Sparzwang aufs Spiel zu setzen, wäre unvernünftig."/yyzz/DP/he