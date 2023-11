G7-Außenminister beraten über Ukraine und Indopazifik.

- mit furchtbaren Folgen für die Menschen in der Ukraine und Europa." Deshalb sei es so wichtig, dass die G7 ihre Unterstützung für die Ukraine umfassend fortsetze. Man werde etwa "gemeinsam weiter am Luftabwehrschild für die Ukraine schmieden".

TOKIO (dpa-AFX) - Die Außenministerinnen und Außenminister der G7-Staaten wirtschaftsstarker Demokratien setzen ihr Treffen in Japan an diesem Mittwoch mit Beratungen über die Lage in der Ukraine und im Indopazifik fort. Bereits am Dienstagabend hatte die Runde in der Hauptstadt Tokio über die Krise im Nahen Osten nach den Terrorattacken der islamistischen Hamas auf Israel sowie die humanitäre Lage im Gazastreifen diskutiert.

