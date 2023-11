NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat A.P. Moller-Maersk von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 12400 auf 13800 dänischen Kronen angehoben. Das Management der Container-Reederei sei zu pessimistisch und habe entsprechend wohl zu tief gestapelt, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Mittwoch vorliegenden Studie im Nachgang der Analystenkonferenz zum Zwischenbericht. Die Aktien preisten den "worst case" ein und böten so Bewertungschancen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2023 / 18:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2023 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 1.350EUR gehandelt.



Rating: Overweight

Analyst: JPMorgan

Kursziel: 13800 Euro