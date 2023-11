Das Video vom Morgen ist hier abgelegt:

Ein erster Abwärtstrend seit mehreren Tagen ließ sich im DAX gestern aus der Morgenanalyse zum 06.11.2023 heraus skizzieren:

Dieser Richtung folgte der DAX zunächst auch am Dienstagmorgen und ließ damit keinen Zweifel aufkommen, dass die Abwärtstendenzen im Big Picture (vergleiche bitte zur Wochenanalyse am Sonntag) weiterhin Bestand hatten (Rückblick):

Mit einem GAP startete der Handelstag und zeigte eine erste Stabilisierung an den vorbörslichen Tiefs. Diese waren denn mein Trigger für einen Long-Trade in GAP-Richtung:

Der Trade konnte im Gewinn weiter gemanagt werden. Hierbei kam es im Zuge der Bewegung zum GAP-close:

Danach jedoch wieder zu Abschlägen - dieses Setup wende ich in meinem Handel öfters an

Im weiteren Verlauf testete der DAX noch einmal den Tiefpunkt vom Morgen und hatte am Nachmittag erst ein technisches Kaufsignal mit der Überschreitung des Abwärtstrends (analog zu Bild 1 der Analyse) aufgezeigt:

Es konnte ein kleines Plus für den Handelstag gerettet werden. Die zwischenzeitliche Stärke hielt damit nicht lange an. So skizzierten sich die Daten von der Börse Frankfurt im Detail:

Für das mittelfristige Bild hat sich nach diesem Handelstag, der eine Bandbreite von rund 130 Punkten aufzeigte, nichts geändert:

Glich dieses Bild den Bewegungen an der Wall Street?

DAX-Vorbörse und US-Handel

Die starke Wall Street der Vorwoche glitt noch zum Wochenstart in eine Konsolidierung ab. Doch bereits mit der Eröffnung zeigten sich gestern im Nasdaq neue Verlaufshochs. Es kam kurz darauf zum GAP-close, was für mich im Kontext des mittelfristigen Bildes eine Long-Chance darstellte und wie folgt im Wall Street Livetrading umgesetzt wurde:

Das Management der Positionen erlaubte hier in Richtung des ersten Tageshochs eine sehr großzügige Stoppversetzung:

Es gab weitere Aufschläge von rund 100 Punkten im Handelsverlauf.

Es gab weitere Aufschläge von rund 100 Punkten im Handelsverlauf. Damit schaffte es der Nasdaq am Ende des Handels nicht nur seine mittelfristige Trendlinie zu überschreiten, sondern im ersten Anlauf auch darüber zu schliessen:

Von den Schlusskursen her ist der Schwung an der Wall Street geringer geworden, aber weiterhin positiv vorhanden. Diese Voraussetzungen gelten daher international für die heutige Handelssession:

Mit Blick auf die DAX-Vorbörse ist jedoch dieser Schwung nicht mehr zu sehen. Der markt wartet weitere Quartalszahlen ab, die aktuell von vielen DAX-Unternehmen gemeldet werden.

Wir notieren am Morgen etwas leichter und damit im Handelsbereich des gestrigen Tages. Im Endloskontrakt lässt sich ab dem gestrigen Hoch ein leichter Abwärtstrend skizzieren:





Welche Termine stehen heute auf der Agenda?

Termine für Mittwoch den 08.11.2023

Gleich zum Handelsstart bewerten wir die Verbraucherpreise aus Deutschland und blicken dann 11.00 Uhr mit den Einzelhandelsumsätze der EU wieder auf globale Daten.

Am Nachmittag dürfte neben dem Rohöl Lagerbestand vor allem die Rede des FED-Präsidenten Jerome Powell wichtig werden. Sie startet parallel zur Handelseröffnung an der Wall Street.

An dieser Stelle sind alle Daten mit den entsprechenden Prognosen einmal zusammengefasst:

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen:

Weitere Quartalszahlen für die Woche habe ich Dir hier hinterlegt, vor allem UBER und Walt Disney dürften spannend werden:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

