Die Sorgen um eine weitere Abkühlung der Weltwirtschaft sowie die Angst vor anhaltend hohen Zinsen haben den Ölpreis der Nordseesorte Brent Crude am Dienstag massiv einbrechen lassen. In der Spitze ging es auf 82,20 US-Dollar je Fass runter, wodurch sich der Ölpreis seiner Zielmarke um 81,69 US-Dollar in seiner bisherigen 123-Korrektur annähert. Zwar muss die Talfahrt an dieser Stelle nicht zwangsläufig stoppen, sondern könnte noch ein Stück weit fortgesetzt werden, ehe Schnäppchenjäger wieder in Erscheinung treten und für eine Stabilisierung sorgen. Zweifelsfrei sollten Short-Positionen nun etwas enger abgesichert werden.

Wachstumsschwäche in China belastet