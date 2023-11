FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Fortschritte auf dem Weg zur Profitabilität sind am Mittwoch vorbörslich von den Anlegern von Auto1 gefeiert worden.

Die Papiere des Online-Autohändlers zogen zuletzt im Tradegate-Handel im Xetra-Vergleich um 13 Prozent an und setzten damit ihre jüngste Erholung schwungvoll fort. Kurse jenseits der 7-Euro-Marke bahnen sich an, was auf Xetra das höchste Niveau seit September bedeuten würde.