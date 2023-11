DJI Agriculture bringt fortschrittliche Agrartechnologie auf Europas führende Messe für landwirtschaftliche Maschinen

Ausgestellte Agrarprodukte zeigen, wie Landwirte ihre Effizienz und Qualität mit modernster Landtechnik verbessern können

FRANKFURT, Deutschland, 8. November 2023 /PRNewswire/ -- DJI Agriculture, ein weltweit führender Anbieter von landwirtschaftlichen Innovationen durch Drohnentechnologie, stellt erstmals auf der Agritechnica in Hannover vom 12.bis 18. November aus. Den Besuchern werden landwirtschaftliche Lösungen, Einblicke in neue intelligente Anbaumethoden und die neuesten Forschungsergebnisse der Branche zur Verbesserung der Landbewirtschaftung präsentiert. Außerdem werden Präsentationen zu den Themen intelligente Landwirtschaft, Drohnenvorschriften, Drohnendrift-Tests in der Landwirtschaft und vieles mehr angeboten.