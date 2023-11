Relativ schwache Wirtschaft, relativ schwacher DAX

von Sven Weisenhaus

Nach den starken Kursgewinnen der Vorwoche haben sich die Aktienmärkte zu Beginn der neuen Woche lediglich in engen Bahnen seitwärts bewegt. Das kann man positiv und negativ werten. Bullen können argumentieren, dass sich die Kurse auf den erreichten Niveaus halten und sie somit Stärke zeigen. Die Konsolidierungen dienen dazu, neue Kraft für den weitergehenden Aufschwung zu sammeln. Bären können hingegen argumentieren, dass die Aktienkurse vor allem aufgrund eines Short-Squeeze gestiegen sind. Und nachdem sich die Short-Trader eingedeckt haben, fehlt es nun an Optimisten, die für einen weitergehenden und somit nachhaltigen Kursanstieg nötig wären.

Auf einen schlechten August folgte ein schlechter September

Dabei erhalten die Bären von den jüngsten Konjunkturdaten weitere Argumente für ihre Sichtweise. Denn das Statistische Bundesamt teilte gestern mit, dass die deutschen Unternehmen den 4. Monat in Folge weniger produziert haben. Industrie, Bau und Energieversorger stellten im September zusammen -1,4 % weniger her als im Vormonat. Das ist zugleich der größte Rückgang seit März. Ökonomen hatten nur mit einem erneuten Mini-Minus von -0,1 % gerechnet, das es auch schon im August gegeben hatte (siehe dazu auch: „Woher sollen in einem solchen Umfeld steigende Aktienkurse kommen?“). Im gesamten 3. Quartal 2023 lag die Produktion damit um -2,1 % unter dem Niveau vom Frühjahr.

Vor diesem Hintergrund muss man sich schon fragen, wie das Statistische Bundesamt zu einem BIP-Rückgang von nur -0,1 % im vergangenen Quartal (gegenüber dem Vorquartal) gekommen ist, den die Behörde am Montag vergangener Woche verkündete.

Zumal seitdem auch gemeldet wurde, dass die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland im September real (preisbereinigt) -0,8 % und nominal -0,7 % weniger umgesetzt als im Vormonat. Passend dazu räumte das Statistische Bundesamt zu den BIP-Daten immerhin ein, dass besonders die privaten Konsumausgaben abnahmen.

Hinzu kommt, dass der reale Umsatz im verarbeitenden Gewerbe im gleichen Zeitraum um -1,6 % zum Vormonat gesunken ist (-2,3 % zum Vorjahr).

Und bei den deutschen Exporten lag das Minus im September bei -2,4 % (Erwartung: -1,1 %), während die Importe um -1,7 % geringer ausfielen als im Vormonat (Erwartung: +0,5 %).