Wirtschaft Dax startet mit Verlusten - Geldpolitik der EZB weiter im Blick

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Mittwoch zunächst leichte Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der Dax mit rund 15.140 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Minus von 0,1 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von Commerzbank entgegen dem Trend kräftig im Plus. Hintergrund dürfte der überraschend starke Gewinnsprung im dritten Quartal sein, den das Geldhaus am Mittwochmorgen verkündet hat.