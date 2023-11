NTT DATA gibt die Übernahme von Sapphire bekannt

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bielefeld (ots) - Stärkung der SAP© Präsenz im Mittelstand und Ausbau derServiceNow-PartnerschaftDie NTT DATA Business Solutions AG, ein Tochterunternehmen des japanischen NTTDATA-Konzerns und ein globaler strategischer Partner von SAP, hat heute dieÜbernahme von Sapphire bekannt gegeben. Das britische Unternehmen bietet - dankseiner Partnerschaften mit SAP, ServiceNow, Infor SunSystems, HxGN und AWS -Digital Operations Software und Services vorrangig für mittelständische Kundenin den USA und Großbritannien an. Die Akquisition unterstreicht das Bestrebenvon NTT DATA Business Solutions, seine Position als führender SAP-Partner fürden Mittelstand zu festigen und sich sowohl als führender Anbieter auf demSAP-SI-Markt für Großkunden als auch für fortschrittlicheDigitalisierungslösungen für mittelständische Kunden auszuzeichnen."Wir freuen uns, das Potenzial von Sapphire für unsere globalen Kunden zunutzen, insbesondere im Hinblick auf ihre ServiceNow-Partnerschaft. Dank derExpertise von Sapphire wird es für NTT DATA Business Solutions künftig möglichsein, den britischen und US-amerikanischen Mittelstand umfassend zu bedienen.Darüber hinaus ermöglicht die Übernahme, dass wir unseren Marktanteil in diesenbeiden Fokusländern erhöhen", so Norbert Rotter, CEO von NTT DATA BusinessSolutions und EVP von NTT DATA, Inc. "Sapphire verfügt insbesondere in denBereichen Finanzen und Logistik über ausgeprägte SAP-Kenntnisse im Hinblick aufEntwicklung und Beratung. Gemeinsam können wir unsere Kunden über den gesamtenLebenszyklus hinweg noch effektiver unterstützen."Mit der Akquisition wechseln mehr als 1.200 Bestandskunden, die im Durchschnittseit sieben Jahren mit Sapphire zusammenarbeiten, zur NTT/NTT DATA Gruppe. "DieGeschäftsentwicklung von Sapphire in den letzten zwei Jahrzehnten spiegelt dieWertschätzung wider, die sie sowohl bei Kunden als auch bei Lieferantengenießen. Die umfassende SAP-Kompetenz von Sapphire im Mittelstand ist einebedeutende Bereicherung für NTT DATA Business Solutions. Unser gemeinsamerFokus, die digitale Transformation mittels Cloud-Lösungen zu fördern, macht unszum einzigen SAP-Partner, der Groß- und Mittelstandskunden umfassend undkonsistent bedienen kann", betont Justin Brading, EVP für Westeuropa undManaging Director UK&I bei NTT DATA Business Solutions.Die Kernmärkte von Sapphire sind Großbritannien und die USA, somit kann NTT DATABusiness Solutions sein Geschäft in diesen Ländern effektiv ausbauen. "Sapphire