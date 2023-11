Lufthansa will Langstreckenflüge in München stark ausbauen

Insgesamt besitzt die Lufthansa noch acht der Superjumbos. Vier sind bereits reaktiviert, die übrigen vier Maschinen sollen im Lauf der nächsten beiden Jahre wieder in Dienst gehen. "Damit haben wir die A380-Flotte dann hier in München komplett", sagte Ritter. Etwa zwei Drittel der über 100 Lufthansa-Langstreckenmaschinen sind aber in Frankfurt stationiert.

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Lufthansa will ihr Angebot an Langstreckenflügen im kommenden Jahr am Flughafen München so stark ausbauen wie noch nie. "Wir planen das größte Langstreckenwachstum in der Geschichte der Lufthansa hier in München", sagte am Dienstagabend Lufthansa Airlines-Vorstandschef Jens Ritter bei einem Pressetermin auf dem Flughafen.

