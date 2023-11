Das "Goldenes Lenkrad" für den neuen PEUGEOT E-2008* (FOTO)

Rüsselsheim am Main (ots) - Energieverbrauch für neuer PEUGEOT E-2008* mit

Elektromotor 115 kW (156 PS): 15,5(1) - 15,3(1); CO2-Emissionen in g/km

kombiniert: 0(1)



PEUGEOT ist mit einem seiner erfolgreichsten Modelle, dem neuen PEUGEOT E-2008*

Gewinner des diesjährigen Awards "Goldenes Lenkrads" des Axel Springer Verlags.

Der PEUGEOT E-2008* konnte sich im Segment der Kleinwagen gegen eine starke

Konkurrenz durchsetzen und wurde von den Lesern der AUTO BILD und BILD am

SONNTAG sowie einer fachkundigen Jury zum Besten seiner Klasse gekürt. Alle

Gewinner werden in den Ausgaben 45/2023 der AUTO BILD und 46/2023 der BILD am

SONNTAG bekannt gegeben.