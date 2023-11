So legte der Zinsüberschuss um ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr auf 2,16 Milliarden Euro zu. Für das Gesamtjahr rechnet die Commerzbank jetzt mit einem Zinsüberschuss von 8,1 Milliarden Euro.

Die Commerzbank meldete am Mittwoch einen Anstieg des Gewinns um 90 Prozent auf 684 Millionen Euro im dritten Quartal. Maßgeblich dazu bei trugen die höheren Zinsen und geringere Schwierigkeiten bei der polnischen Tochter mBank.

Die Bank hob ihre Prognose für das laufende Jahr erneut an. 2023 sollen rund 10,6 Milliarden Euro in die Kassen fließen, zwölf Prozent mehr als im Vorjahr. Beim Gewinn erwartet man ein Plus von 57 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro.

Mit einer neuen Strategie soll das Wachstum jetzt weiter angekurbelt werden. Bis 2027 soll der Gewinn auf 3,4 Milliarden Euro steigen. Neben weiter "moderat" steigenden Zinseinnahmen soll auch ein höherer Provisionsüberschuss dabei helfen. Dazu soll unter anderem das Asset-Management und die Vermögensverwaltung ausgebaut werden. Mit dem digitalen Währungsgeschäft und Unterstützung bei Anleiheplatzierungen sollen mehr Firmenkunden erreicht werden.

Die Commerzbank-Aktie reagierte am Mittwoch mit starken Kursgewinnen. Die Aktie stieg im frühen Handel um mehr als fünf Prozent auf zeitweise über elf Euro. Auch auf Jahressicht kann sich die Performance mit einem Plus von 22 Prozent sehen lassen. Ihr 52-Woche-Hoch erreichten die Papiere im März bei einem Kurs von zwölf Euro.

Die Restrukturierung der Bank schreitet erfolgreich voran: Die Commerzbank hat rund 400 Filialen geschlossen und plant, die verbleibenden zu behalten. CEO Manfred Knof betont das Erreichen der Ziele für 2024 und plant höhere Ausschüttungen an die Aktionäre, einschließlich eines Aktienrückkaufprogramms von bis zu 600 Millionen Euro vor Mai 2024.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion

