Vom BWL Studenten über Angestellten im DAX Konzern zum Multimillionenunternehmer

Gerade in Krisen Zeiten, in denen immer mehr Unternehmen aus Deutschland abwandern und angestellten Jobs zwangsläufig immer unsicher werden, suchen viele Menschen nach weiteren Einkommensquellen. Gerade im boomenden Coaching und Consulting Markt mit seinen hohen Margen, kann hier mit NAS (New Age Setting) schnell Fuß gefasst und eine sichere Alternative bieten. Doch wer im Online-Business bei null startet, hat vor allem eines: viele Fragen. Antworten liefert Multiunternehmer Florian Bretschneider, der diesen Weg vor Jahren auch selbst gegangen ist und heute jährlich 7-stellige Umsätze mit seinen Unternehmen erzielt.

Bildquelle: Florian Bretschneider



Die ersten Versuche sind immer die Schwierigsten. Ob beim Fahrradfahren lernen oder später im Geschäftsleben. Später dann, wenn die Automatismen eingeübt sind, läuft es rund und fast spielerisch – oder aufs Business bezogen: Wählt man ein sicher funktionierendes Geschäftsmodell, eignet sich fundamentale Fähigkeiten an und steckt zunächst viel Zeit und Energie hinein, wird es später einfacher, noch weiter zu wachsen.

Bis dahin ist es aber für viele Menschen ein langer und oft auch steiniger Weg. Denn die vermeintlich lukrativsten Geschäftsmodelle bringen einen nicht in die finanzielle Unabhängigkeit, wenn sie für Anfänger gar nicht umsetzbar sind oder wenn man nicht weiß, welche Strategien aktuell am effektivsten sind.

Das Versprechen: Eine eigene Selbständigkeit mit NAS in nur 90 Tagen



„Mit NAS (New Age Setting) in 90 Tagen selbstständig machen“, lautet darauf die Antwort und zugleich das Versprechen von Florian Bretschneider. Er und sein schlagkräftiges Team helfen Menschen dabei auf kürzestem Wege eine Selbstständigkeit mit Appointment Setting aufzubauen, was letztendlich nichts anderes bedeutet, als das systematische legen von Terminen für hochpreisige Angebote (Coachings, Dienstleistungen oder Software) über den Chat.

Das Programm dahinter ist erprobt, baut Schritt für Schritt aufeinander auf bedient aktuell einen großen Bedarf im boomenden Coaching und Consulting Markt und hat vor allem seine Effektivität schon unzählige Male unter Beweis gestellt, was sich in Millionenumsätzen widerspiegelt.

Bretschneider: „Wir testen wöchentlich auf hohen Budgets neue Dinge aus und wissen ganz genau, was aktuell im Markt am besten für die Teilnehmer funktioniert. Sie bekommen unsere stärksten Strategien, Automatisierungen, Vorlagen, Skripte, Templates, die mit wenigen Klicks auf ihren PC kopiert werden können.“ Neben hilfreichen Unterlagen und Strategien, profitieren die Teilnehmer auch von individueller 1:1 Betreuung, wöchentlichen Video-Calls, 1:1 Chat Support einer großen Community und einem starken Team, das 24/7 für sie erreichbar ist und ihnen den Rücken stärkt.