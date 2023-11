BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Dürr hat wegen einer schleppenden Nachfrage nach Holzbearbeitungsmaschinen seine Jahresziele gekappt. Zudem kündigte der Vorstand den Abbau Hunderter Arbeitsplätze an. Aufgrund der Kosten für den Stellenabbau dürfte die operative Marge (Ebit-Marge) des Konzerns 2023 nur noch bei 4,5 bis 5,5 Prozent liegen, teilte der MDax-Konzern am Dienstagabend in Bietigheim-Bissingen überraschend mit. Bisher standen 5,6 bis 6,6 Prozent im Raum. Auch das Nachsteuerergebnis dürfte mit 110 bis 160 Millionen Euro deutlich geringer ausfallen als bisher vorhergesagt. Das Management hatte zuletzt an beiden Enden jeweils 50 Millionen Euro mehr auf dem Zettel. Die Aktie gab im frühen Mittwochshandel nur leicht nach. Allerdings hat das Papier seit dem Jahreswechsel mehr als ein Drittel an Wert verloren.

Dürr plant den Abbau von knapp 600 Stellen weltweit bei Homag, wie das Unternehmen mitteilte. Die Tochter, die Dürr 2014 übernommen hatte, beschäftigt rund 7500 der knapp 20 700 Mitarbeiter. Mit dem Stellenabbau erhofft sich der Vorstand im kommenden Jahr bereits Kostensenkungen von zunächst 25 Millionen Euro. Ab 2025 dürften dann rund 50 Millionen Euro jährlich eingespart werden. Im Gegenzug fallen 35 bis 50 Millionen Euro an Kosten für den Abbau der Stellen an, die bereits im vierten Quartal gebucht werden.